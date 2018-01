Turchia: raid aerei contro il Pkk in Iraq

(ANSA) - ISTANBUL, 23 GEN - Mentre attacca i curdi in Siria nell'enclave di Afrin, la Turchia li colpisce anche in Iraq. L'aviazione di Ankara ha fatto sapere di aver compiuto nelle scorse ore nuovi raid nella regione di Zap, nel nord dell'Iraq, contro postazioni del Pkk, i cui miliziani erano sospettati di preparare attacchi contro le basi turche al confine. La Turchia considera come "organizzazioni terroristiche" con legami organici il Pkk e i curdi siriani del Pyd, che controllano anche Afrin. Le forze armate non hanno fornito al momento un bilancio dei bombardamenti, che avvengono periodicamente dalla ripresa del conflitto tra Ankara e il Pkk nel luglio 2015.