Giorno memoria: concerto-provocazione skinheads in Friuli

(ANSA) - AZZANO DECIMO (PORDENONE), 23 GEN - Un concerto di skinheads nel Giorno della memoria si terrà sabato 27 gennaio, ad Azzano Decimo (Pordenone). Ne dà notizia il Messaggero Veneto. L'evento è stato organizzato dal club Langbard e si svolgerà in un circolo privato, dunque per l'esibizione non è necessaria alcuna organizzazione da parte dell'amministrazione comunale. La festa privata è stata organizzata in una piccola località, Zuiano, dove giungeranno vari gruppi musicali, riconducibili al gruppo Fronte veneto skinheads.(ANSA).