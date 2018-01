Egitto, arrestato candidato a elezioni

(ANSA) - IL CAIRO, 23 GEN - Un candidato alle elezioni presidenziali egiziane, il generale Sami Anan, è stato arrestato: lo sostiene il direttore della sua campagna elettorale, Mustafa El Shall. "Arresto del generale Anan", ha scritto il responsabile in un tweet. Poco prima le Forze armate, in un comunicato trasmesso in tv, avevano annunciato che Anan - sfidante del presidente Abdel Fattah Al Sisi - è indagato per falsificazione di documenti e violazione di regole militari.