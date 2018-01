(ANSA) - ANDRIA, 23 GEN - Un pregiudicato, Vito Di Biase, di 45 anni, è stato ucciso in agguato compiuto poco fa ad Andria, nel rione Valentino. La vittima, sottoposta alla sorveglianza speciale, è stata assassinata sotto casa con diversi colpi di arma da fuoco. Aveva piccoli precedenti penali contro il patrimonio e non era inserita in contesti di criminalità organizzata. Indagini sono in corso da parte di polizia e carabinieri, coordinati dalla procura di Trani. (ANSA).