Vaccini: Grasso, mantenere obbligatorietà, salute figli faro

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Con i vaccini si salvano milioni di persone. Chi afferma il contrario dice pericolosissime falsità. Negli ultimi anni, complice una drammatica e strumentale disinformazione, tantissimi non hanno più vaccinato i propri bambini e la soglia di sicurezza e' scesa pesantemente sotto la linea di guardia. Su certi temi, il 'fai da te' offerto dal web, e' molto pericoloso". Lo scrive su facebook il presidente del Senato e leader di Leu Pietro Grasso. Per i vaccini si può scegliere o la via "dell'informazione capillare ed efficace, che porta ad una scelta volontaria consapevole e responsabile". Ma "quando questa via non produca gli effetti attesi, come è evidente sia successo nel nostro Paese- sottolinea Grasso-, penso sia giusto adottare misure più drastiche e, personalmente, ritengo necessario mantenere l'obbligatorietà dei vaccini - affiancata da una costante e trasparente informazione sulla vaccino-vigilanza - fino a quando non raggiungeremo la giusta soglia di sicurezza per tutti".