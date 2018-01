Francia: sondaggio, torna fiducia nei media tradizionali

(ANSA) - PARIGI, 23 GEN - In Francia torna la fiducia nei media tradizionali: stando a un sondaggio realizzato dall'istituto Kantar-Sofres e pubblicato per la Croix, il 56% dei francesi ha fiducia nella radio, il media ritenuto più credibile (+4% in 1 anno), 52% nella stampa scritta (+8%) e 48% nella tv (+7%). Il 90% auspica che i media forniscano "un'informazione affidabile e verificata". Decisamente meno forte il livello di fiducia rispetto all'indipendenza dei giornalisti, fermo da anni intorno al 30%. Quest'anno, il 68% ritiene che i professionisti dei media siano permeabili alle pressioni del potere politico e il 62% al mondo del denaro. Circa il 76% ritiene tuttavia che abbiano "riportato piuttosto bene" la corsa all'Eliseo dello scorso anno contro il 18% di parere contrario. Solo il 25% ritiene invece credibili le informazioni trovate sul web.