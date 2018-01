Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore a Benton, in Kentucky, la Marshall County High School. Le forze dell’ordine sono immediatamente giunte sul posto. Almeno 5 studenti sono stati colpiti, ma non si conoscono particolari sulle loro condizioni. Il governatore del Kentucky, Matt Bevin, riferisce in un tweet che c'è un morto. L’autore della sparatoria arrestato. Ignoto il movente.