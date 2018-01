(ANSA) - AOSTA, 23 GEN - Via libera della commissione locale valanghe della Val d'Ayas alla revoca delle ordinanze entrate in vigore lunedì 22 a causa del pericolo slavine. Potranno quindi rientrare a casa i circa 20 evacuati dalla zona rossa ai piedi del Monte Facciabella, nella parte vecchia di Champoluc, e sarà riaperta la strada che collega la località a Champlan. I danni provocati dalle slavine cadute si sono limitati al bosco. "Siamo in attesa di capire cosa succederà nel fine settimana, quando è prevista una nuova perturbazione", spiega Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano e membro della commissione locale valanghe.(ANSA).