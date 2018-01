(ANSA) - MOSCA, 23 GEN - Legalizzare la marijuana: è la proposta avanzata in piena campagna elettorale dall'ex 'Paris Hilton russa' Ksenia Sobchak, la figlia dell'ex sindaco di San Pietroburgo e mentore di Putin, Anatoli Sobchak, candidatasi alle presidenziali del 18 marzo. "Davvero non capisco - ha detto Sobchak incontrando i suoi sostenitori a Kaliningrad - perché bere vodka in grandi quantità sia considerato normale nel nostro paese, ma consumare marijuana no, nonostante abbia molte meno conseguenze anche dal punto di vista delle statistiche sulla criminalità".