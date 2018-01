Tenta di gettarsi dal ponte, i carabinieri lo salvano

Un uomo che stava per gettarsi da un ponte è stato salvato appena in tempo dai carabinieri a San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza. L’altra sera alcuni automobilisti di passaggio lungo la provinciale hanno segnalato un uomo seduto sul parapetto del ponte sul torrente Nure: guardava in basso con le gambe nel vuoto. Pare che fosse in depressione per motivi economici e problemi famigliari. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Giorgio è arrivata sul posto. I due militari hanno lasciato l’auto a distanza e si sono avvicinati a piedi con calma per non metterlo in agitazione. L’uomo però ad un certo punto ha tentato di gettarsi ma i carabinieri lo hanno afferrato in tempo e trascinato sulla strada. Lo hanno calmato e consegnato nelle mani dei sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale.