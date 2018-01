Davos: Mnuchin, Usa favorevoli a libero mercato

(ANSA-AP) - ROMA, 24 GEN - Gli Stati Uniti sono "assolutamente" favorevoli al libero mercato. Lo ha detto il Segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, a Davos. L'affermazione di Mnuchin arriva dopo che il Presidente Donald Trump ha imposto dazi all'import di pannelli solari e lavatrici dall'estero due giorni fa. Mnuchin ha sottolineato che "non ci sono incoerenze" tra il programma del Presidente Trump 'America First' e l'obiettivo di collaborare con gli altri Paesi da un punto di vista commerciale. Il Segretario al Tesoro Usa ha detto poi di "non essere preoccupato" da indiscrezioni secondo cui la Cina starebbe pensando di tagliare gli acquisti di titoli di Stato Usa a causa della posizione dell'Amministrazione Trump sul libero scambio commerciale.