Berlusconi, a Onu avremmo votato sì per Gerusalemme capitale

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Avremmo votato a favore anche se consideravamo inopportuna la decisione di Trump dato il momento". Lo dice Silvio Berlusconi a Radio 24, rispondendo a una domanda su come avrebbe votato un governo di centrodestra all'Onu a proposito della posizione dell'amministrazione Usa su Gerusalemme capitale di Israele. Ma con chi stanno Putin e Trump relativamente al Medio Oriente? Berlusconi risponde: "Non credo ci sia da stare con l'uno o l'altro. Sono materie complesse che non si risolvono stando con l'uno o con l'altro. Noi stiamo con Israele, stiamo con i governi arabi moderati, come la Giordania o l'Egitto, siamo contro il terrorismo. Si tratta di far sedere le grandi potenze attorno a un tavolo per affrontare e risolvere i problemi", conclude.