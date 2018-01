Maxiconto Venezia: ispezione, prime multe a ristorante

(ANSA) - VENEZIA, 24 GEN - I controlli ci sono stati e continueranno anche nei prossimi giorni, ma sono già scattate le prime sanzioni nei confronti del ristorante delle Mercerie a Venezia, finito nel mirino per un pranzo da 1.143 euro. Si sono presentati nel locale Nas dei carabinieri, agenti di Polizia locale e ispettori del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ulss 3 serenissima. Secondo fonti sanitarie, sono state comminate sanzioni di alcune migliaia di euro (non si tratta di violazioni gravi) proprio in virtù degli accertamenti del Servizio igiene. Il ristorante è stato passato al setaccio, sia sul versante della situazione amministrativa sia sul fronte della salubrità dei locali. Gli stessi accertamenti sono scattati anche nell'altro locale finito nell'occhio del ciclone, dove tre turiste giapponesi hanno segnalato di aver pagato il 5 dicembre, per due pastasciutte e un secondo "grande" da dividere, un conto di circa 350 euro. In questo caso non sarebbe stata ravvisata alcuna irregolarità.