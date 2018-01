Attacco a Save The Children, 2 i morti

(ANSA) - KABUL, 24 GEN - E' salito a due morti (un soldato ed un civile) e 14 feriti il bilancio dell'attacco di un commando armato in corso ormai da oltre quattro ore contro la sede di Jalalabad City (Afghanistan orientale) della ong Save The Children. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok. La tensione intorno all'edificio è ancora alta e le truppe speciali afghane avanzano con prudenza contro i militanti - uno o due ancora trincerati nei piani alti dell'edificio - che hanno in ostaggio un numero imprecisato di persone, personale dell'organizzazione internazionale.