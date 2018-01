Afghanistan: Alfano, solidarietà Italia a Save the Children

(ANSA) - ROMA, 24 GEN- "Quello che è successo a Save The Children ci riempie il cuore di tristezza e ci ricorda quanto abbiano bisogno di sicurezza coloro i quali fanno del bene in trincea e non dietro a una scrivania". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano a proposito dell'attacco a Jalalabad aprendo la Conferenza nazionale della Cooperazione allo Sviluppo. "L'Italia manda un messaggio di affetto, solidarietà e stima a Save The Children", ha aggiunto il titolare della Farnesina.