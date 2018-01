Berlusconi, io e Salvini d'accordo, rispetto 3% se possibile

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Silvio Berlusconi non si sente in contrasto con la proposta di Matteo Salvini di sforare il 3% di deficit. "Abbiamo detto la stessa cosa", dice il Cavaliere intervistato a Radio 24. "A proposito del 3% - aggiunge - ho detto che probabilmente lo rispetteremo, se ci riusciamo lo faremo. Io sono per mantenere gli impegni e lo faremo se sarà possibile. Noi dobbiamo diminuire anche il Debito, e si fa aumentando il Pil; nel rapporto tra Debito e Pil oggi il denominatore è falsato dal reddito sommerso" che emergerebbe con la flat tax. E poi si potrà pensare anche di aumentare le pene a chi pensa di svicolare dalle regole fiscali. "La ripresa dell'economia è il primo scopo della flat tax" sottolinea Berlusconi.