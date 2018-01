Riforme: Berlusconi, ora presidenzialismo e vincolo mandato

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Noi abbiamo decisamente respinto la riforma di Renzi perché la ritenevamo pericolosa per l'Italia, e perché avrebbe portato a una deriva autoritaria. Ma la Costituzione va riformata, a partire dall' elezione diretta del Presidente della Repubblica e dal vincolo di mandato per i Parlamentari". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio 24. "In questa legislatura - ha affermato a proposito della necessità di introdurre il vincolo di mandato - molti parlamentari si sono comportati in modo inaccettabile, e hanno generato rabbia, disgusto tra gli elettori che pensano siano inutile andare a votare, perché uno vota in un modo e si ritrova dall'altra parte quelli che ha eletto".