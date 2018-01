Save the Children sospende le attività in Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Save the Children ha annunciato la sospensione delle sue attività in Afghanistan dopo l'attacco rivendicato alla sede di Jalalabad City. Lo riferiscono i media internazionali. Intanto l'Isis ha rivendicato l'attentato che ha causato almeno due morti e 14 feriti. La rivendicazione, pubblicata dall'agenzia Amaq, sostiene che l'attacco è stato portato contro "fondazioni britanniche e svedesi", in riferimento forse ad un'altra organizzazione presente nell'edificio di cui al momento non si sa nulla.