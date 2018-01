Bersani, Casini di sinistra? Noi estremisti...

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Se Casini è di sinistra mi mettono alle estreme". Lo ha detto Pierluigi Bersani intervistato da Radio 24 a proposito delle candidature a Bologna del centrosinistra. "Noi porteremo in questa Regione - ha poi aggiunto - la nostra idea di sinistra di governo, largamente disattesa in quegli anni di governo del Pd. Noi non siamo contro nessuno, parleremo di cose tipiche della sinistra di governo: welfare, lavoro, scuola", ha concluso.