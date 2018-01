Gentiloni, 'Berlusconi non è populista, sua coalizione sì'

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Non chiamerei Berlusconi un populista, ma prendo atto del fatto che nella sua coalizione populisti e anti europeisti non solo sono presenti ma sono predominanti". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, in un'intervista a Bloomberg Tv da Davos, precisando comunque che una coalizione con il centro destra "non è nei nostri piani".