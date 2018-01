Incidenti lavoro: morto operaio nel trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 24 GEN - Un operaio di 54 anni, Daniele Zamuner, di Quarto D'Altino (Venezia) è morto in un incidente avvenuto stamani all'interno della ditta Zanutta di Dosson di Casier (Treviso), di cui era dipendente. Secondo le prime informazioni, l'uomo è rimasto intrappolato in una trafilatrice per legno, in cui stava lavorando. Alcuni colleghi hanno chiamato i soccorsi, ma l'operaio è deceduto sul posto. Oltre ai medici del Suem, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Secondo la prima ricostruzione Zamuner sarebbe rimasto compresso fra le parti meccaniche di un utensile che stava cercando di sbloccare perché inceppato. L'uomo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. (ANSA).