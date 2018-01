Lazio: Meloni, no veto su Rampelli, Parisi può essere ok

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Non c'è nessun veto dagli alleati di coalizione su Fabio Rampelli". Così la leader di Fratelli d' Italia, Giorgia Meloni, su Rtl. "Non li accetterei comunque e io stessa non metterei veti" ha proseguito Giorgia Meloni. "Stiamo cercando una soluzione che ci metta d'accordo. Rampelli è il mio candidato, è una persona capace e il primo che da questo punto di vista ci sta dando una mano essendo persona che ha appunto molto a cuore il destino della regione". "Anche quella di Parisi - ha aggiunto - può essere una buona scelta che allargherebbe anche la coalizione. Sto aiutando gli alleati a trovare una candidatura efficace. Anche allargando il perimetro della coalizione".