Cinema: boom di film italiani nei Festival d'inverno

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - E' boom del cinema italiano nei festival d'inverno: ben 20 titoli italiani sono stati selezionati per l'edizione del 2018 dei Festival di Rotterdam e di Göteborg, al via quasi in contemporanea, rispettivamente dal 24 gennaio e dal 26 gennaio. All'International Film Festival di Rotterdam (24 gennaio-4 febbraio) i titoli italiani in gara sono 11 tra film, documentari e cortometraggi. Nove i titoli italiani selezionati al Festival di Göteborg (26 gennaio-5 febbraio). "Due festival storicamente attenti allo scouting di talenti - osserva l'Istituto Luce-Cinecittà che ha coordinato la partecipazione delle pellicole - ci dicono che il nostro cinema, all'inizio del 2018, ha delle buone chiavi". Alla 46/a edizione del festival di Rotterdam saranno presentati l'opera prima di Fulvio Risuleo, "Guarda in alto" e l'opera seconda di Andrea Pallaoro, "Hannah", il documentario di Jacopo Quadri "Lorello e Brunello" è in anteprima mondiale, "Ifigenia in Aulide" di Tonino de Bernardi, "'77 No Commercial Use" di Luis Fulvio, "Gli Indesiderati di Europa" di Fabrizio Ferraro e "Il risoluto" di Giovanni Donfrancesco. "Nico, 1988" di Susanna Nicchiarelli verrà presentato dalla regista e dalla protagonista Trine Dyrholm. Chiudono il mediometraggio di coproduzione francese "Al di là dell'uno" di Anna Marziano e i due corti "Monelle" e "What time is love". All'International Competition di Goteborg parteciperanno "Nico, 1988" di Susanna Nicchiarelli, "Amori che non sanno stare al mondo" di Francesca Comencini, "Il cratere" di Silvia Luzi e Luca Bellino, "Una famiglia" di Sebastiano Riso, "L'intrusa" di Leonardo Di Costanzo, l'opera prima di Roberto De Paolis, "Cuori puri", Una questione privata di Paolo Taviani e la coproduzione con Germania ed Austria Looking For Oum Kulthum di Shirin Neshat. Nei Gala parteciperà "Ella & John - The Leisure Seeker" di Paolo Virzì.(ANSA).