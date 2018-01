Sciatore finisce fuori pista e muore all'Abetone

Incidente mortale sulla pista da sci Zeno 1 di Abetone (Pistoia), questa mattina. La vittima è un uomo di 52 anni: da una prima ricostruzione sarebbe finito fuori pista andando a sbattere contro gli alberi. Sul posto inviata dal 118 un’ambulanza con medico ed infermiere a bordo e attivato anche l’elisoccorso Pegaso. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo anche con il massaggiatore cardiaco automatico 'Lucas', ma tutte le manovre si sono dimostrate inutili. Il medico del 118 ha constatato la morte. E’ il terzo incidente sugli sci in pochi giorni.

Sarebbe entrato nel bosco per raggiungere un’altra pista, perdendo poi il controllo degli sci, il 52enne di Montecatini Terme (Pistoia) morto oggi all’Abetone (Pistoia) finendo contro un albero. E’ quanto ha ricostruito la polizia, dopo aver ascoltato anche alcuni testimoni. Le condizioni del manto nevoso nel bosco, fuori pista, sono descritte come proibitive a causa della presenza del ghiaccio che potrebbe aver fatto perdere il controllo degli sci all’uomo andato poi a sbattere contro una pianta. Sempre da quanto riferito l’uomo, che stava sciando sulla Zeno 1, avrebbe deciso di passare per il bosco per raggiungere la pista Zeno 2.

La polizia ha avvisato il pm di turno, Giuseppe Grieco, che ha disposto l’affidamento della salma ai familiari.