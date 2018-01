Ricattato sul web da finto poliziotto, si uccide: 16 arresti

Era stato ricattato, dopo aver pubblicato annunci sul web a sfondo sessuale, da un sedicente ispettore della Polizia postale, e aveva anche pagato 5.000 euro di "multa" ma, dopo che quest’ultimo gli aveva paventato possibili ripercussioni sulla sua vita lavorativa, si è tolto la vita. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura di Nuoro su un caso di truffe ed estorsioni via web, che oggi ha portato a 16 arresti. Il suicidio è avvenuto quattro mesi fa.

Erano stati i genitori della vittima a rivolgersi ai Carabinieri l’estate scorsa, dopo che il figlio, apparentemente senza problemi, si era suicidato. I due anziani, disperati, volevano far luce sulle ragioni che hanno portato il giovane a togliersi la vita. Da qui è partita l’indagine della Procura di Nuoro per truffe ed estorsioni sul web. I militari, dopo la denuncia dei due genitori, hanno dato inizio alle indagini e in pochi mesi sono riusciti a raccogliere una serie di elementi sui social forum della vittima, scoprendo che tutto è partito dopo che aveva pubblicato alcuni annunci nei siti di incontri. Il giovane era stato ricattato per questi annunci da un sedicente ispettore della Polizia postale che gli aveva chiesto in più occasioni il pagamento di contravvenzioni per inesistenti violazioni commesse dopo aver pubblicato gli annunci.

Sono tutti residenti tra la provincia di Torino e quella di Vercelli, i componenti della presunta associazione criminale per truffe ed estorsioni sul web, sgominata oggi con diversi provvedimenti di misure cautelari emessi del Gip del tribunale di Nuoro su richiesta della Procura.

Oltre a Simone Atzori, ritenuto il capo dell’organizzazione, e a Francesco Riina suo braccio destro, sono stati arrestati Salvatore Bracconaro, 22 anni di Torino; Massimo Reina, 53 anni di Bianzè (Vercelli); Ajljus Aljev, 21enne di Torino; Annunziata Presicci, 24 anni di Volpiano (Torino); Patrizia Nicolella, 40enne di Bianzè (Vercelli); Eugenio Brunelli, 39enne di Villareggia (Torino); Maurizio Virruso, catanese di 43 anni; Bruno Pacino, 31 anni di Caselle Torinese; Gerardo Farabella, 22enne di Bianzè (Vercelli); Marco Mannai, 25 anni e Cristian Pacella, di 21, entrambi di Livorno Ferraris (Vercelli), e Mauro Puorro, torinese di 49 anni. (ANSA).