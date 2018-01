Lombardia: Gori, non cerco voti Lega ma fra milione indecisi

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Abbiamo fatto una ricerca molto seria che riguarda gli indecisi, che sono più di un milione in regione Lombardia: è lì la partita. Probabilmente ci sono elettori della Lega che non cambierebbero idea per nulla al mondo. Anzi, se sentono 'razza bianca' battono le mani. Ma penso bisogna andare a cercare in quella fascia lì di indecisi". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia, Giorgio Gori, in un forum alla redazione del quotidiano Il Giorno. Gori ha sostenuto di aver apprezzato l'appello al voto dei giovani pronunciato dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.