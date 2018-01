Adesca una 13enne e la ricatta per foto intime, 40enne denunciato

Un 40enne della provincia di Reggio Emilia è stato denunciato dalla Polizia di Luino (Varese) per adescamento di minore. Da oltre un anno teneva sotto scacco una 13enne, contattata su Instagram sotto mentite spoglie, costringendola a inviargli foto intime, sotto minaccia di divulgare le prime istantanee della ragazzina che, sempre con l'inganno, era riuscito a farsi inviare. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 40enne avrebbe conquistato la fiducia della tredicenne, instaurando con lei una relazione virtuale e spingendola a realizzare foto di nudo da inviargli. Quando la ragazzina ha iniziato a tirarsi indietro, l’uomo ha inviato una sua fotografia ad una sua amichetta, per convincerla della sua determinazione qualora non avesse continuato a soddisfare le sue richieste. Infine, spaventata e destabilizzata dalla situazione, la tredicenne ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno sporto denuncia. Tutti i dispositivi elettronici in uso al quarantenne sono stati sequestrati e sono ora al vaglio degli inquirenti.