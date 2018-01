Pd: stasera riunione orlandiani,Renzi ci riconosca o forfait

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - I parlamentari dell'area del ministro Andrea Orlando sono sul piede di guerra dopo le voci secondo le quali Matteo Renzi avrebbe ipotizzato solo 8 seggi sicuri per la corrente guidata dal Guardasigilli. Stasera gli orlandiani, a quanto si apprende, si riuniranno per decidere la linea da seguire "perché a 48 ore dalla presentazione delle liste brancoliamo nel nulla". La stretta sulle candidature al Nazareno dovrebbe cominciare tra stasera e domani ma tra i parlamentari dell'area Orlando c'è chi vorrebbe tenere alta l'attenzione facendo domani una conferenza stampa e minacciando di disertare la direzione. "Non si tratta di posti ma rappresentanza, che Renzi stesso nell' ultima direzione aveva garantito: se ad un'area che al congresso aveva preso il 20% gli si riconosce l'8% siamo alla presa in giro e potremo dare forfait, saltare un giro alle elezioni". Tensioni che il ministro Andrea Orlando sta cercando di placare in attesa di un prossimo incontro con Renzi domani, dal quale si dovrebbe capire che succede.