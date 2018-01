Valanghe: promosse opere protezione in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - Dopo l'emergenza degli ultimi due giorni in alta val Venosta, in Alto Adige, è tempo di bilanci. L'assessore provinciale di Bolzano alla protezione civile Arnold Schuler, commentando la delicata situazione venutasi a creare per il distacco di valanghe e il pericolo di ulteriori slavine, sottolinea che "le forti precipitazioni nevose dei giorni scorsi hanno confermato l'utilità e l'efficacia delle opere di protezione realizzate sul territorio, in maniera particolare a Vallelunga. Senza di esse, e senza il lavoro del servizio forestale per la tutela dei boschi, i danni sarebbero sicuramente stati molto maggiori". Negli anni, infatti, l'Ufficio provinciale sistemazione bacini montani ovest ha portato a termine tutta una serie di opere in grado di tutelare edifici e persone nel territorio comunale di Curon. Secondo Schuler, proprio le opere di protezione hanno evitato che le valanghe staccatesi nei giorni scorsi provocassero danni ben più gravi e coinvolgessero direttamente anche le persone.