Migranti: Trentino, condivisibile appello vescovo

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - "Ringraziamo il vescovo di Trento, monsignor Tisi per il suo appello, che riassume anche il nostro pensiero e che deve abbracciare l'intera comunità trentina. Solo attraverso una condivisione di impegno, quindi di responsabilità, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale può rappresentare una sfida sostenibile per il Trentino". Questo il commento della Provincia autonoma - con il suo presidente, Ugo Rossi, e con l'assessore alla solidarietà sociale, Luca Zeni - dopo la visita di stamani dell'arcivescovo di Trento al campo della protezione civile di Marco di Rovereto, che ospita una parte dei migranti presenti in Trentino. Monsignor Tisi, riferisce l'amministrazione, ha potuto vedere l'organizzazione del centro e alcune fra le attività formative e ricreative. L'assessore ha spiegato che ai richiedenti asilo è stata recentemente offerta l'opportunità di spostarsi alla residenza Fersina a Trento, invito accolto solo da una minima parte, per non lasciare le attività già avviate a Rovereto. (ANSA).