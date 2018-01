Il medico violentatore non uscirà più di prigione

Il giudice ha sentenziato un minimo di 40 anni fino almeno 175 in prigione per l’ex medico della nazionale di ginnastica Usa, Larry Nassar, a processo per accuse di abusi sessuali su ragazze, con circa 160 vittime che hanno testimoniato contro di lui. L’assistente procuratore generale del Michigan Angela Povilaitis - che aveva chiesto 125 anni di carcere - lo ha sottolineato in un lungo e accorato intervento in aula, durante il quale ha definito Massar «possibilmente il maggiore aggressore sessuale di minori nella Storia». La giudice che ha pronunciato lo sentenza, Rosemarie Aquilina, ha accusato Nassar "di non aver fatto nulla per fare in modo di tornare di nuovo libero". "Ho appena pronunciato la tua sentenza di morte - ha aggiunto la giudice - Non tornerai più a vedere la luce del sole". A carico di Nassar già una sentenza di 60 anni di prigione per pedopornografia.

Nassar, aveva preso la parola in aula poco prima che venisse pronunciata la richiesta di pena a suo carico e, rivolgendosi alle vittime presenti, ha affermato: le vostre parole «mi hanno scosso nel profondo». Con la voce rotta, ha proseguito: «Riconosco che quanto sto provando impallidisce davanti al dolore, al trauma, alla devastazione emotiva che tutti voi state provando». Quindi ha aggiunto: «Non ci sono parole per descrivere la profondità e la vastità del rammarico che provo per quanto accaduto».