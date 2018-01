Ricatti sessuali, imputato il titolare di un'autoscuola

Costretta a subire rapporti sessuali e ricattata: se non avesse acconsentito, lui avrebbe inviato al marito i filmati. La vittima è una donna di 35 anni originaria di un Paese dell’Est Europa, sposata con un italiano a Forlì, mentre per violenza sessuale è imputato davanti al Gup del tribunale romagnolo un 49enne, G.B., titolare di una scuola guida della città. Il caso è in udienza preliminare. Gli investigatori hanno informato anche gli organi competenti, ministero e Motorizzazione, delle molestie ad altre ragazze durante le lezioni, documentate da foto e video trovate in una perquisizione.

Con la donna che poi lo ha denunciato si conobbero nel 2012, quando lei si iscrisse per la patente. Finito il corso, ci sarebbe stato un crescendo di avances: l’avrebbe contattata, inviandole foto che lo ritraevano nudo o in atteggiamenti erotici. Seguirono incontri, palpeggiamenti, rapporti imposti e giochi erotici violenti, ripresi con una telecamera o con il cellulare di lei, tra 2015 e inizio 2016. Un giorno in un parco l'avrebbe obbligata a fare un autoscatto anche col figlio di lei: «Adesso ho una cosa in più», le avrebbe detto. «Lo sai che devi fare la brava, vero?», un’altra frase agli atti.

L’inchiesta della squadra mobile forlivese, coordinata dal Pm Filippo Santangelo, è partita da una querela presentata dalla donna a febbraio 2016 e ha portato a una richiesta di rinvio a giudizio per violenza sessuale. Nell’udienza, in mattinata, l'imputato ha chiesto il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica sulla donna e all’audizione della stessa: il giudice si pronuncerà nella prossima udienza.

La vittima ha riferito di essersi decisa a raccontare tutto al marito per porre fine ad una situazione di ansia, da cui non riusciva più ad uscire. Ha raccontato di non aver mai acconsentito a una relazione con l’uomo, anche se, per una situazione di solitudine e fragilità, il marito spesso fuori per lavoro e lei sola in Italia, non lo ha allontanato nei suoi primi approcci.

Il primo abuso denunciato è de febbraio 2015, quando lui l'avrebbe invitata a pranzo: lei si sarebbe sentita intontita forse per aver bevuto qualcosa di strano e lui l’avrebbe convinta a stendersi, le avrebbe mostrato sul computer video di rapporti con altre donne e poi l’avrebbe pesantemente palpeggiata. Da quel momento sarebbero iniziati i ricatti: o andava da lui una o due volte a settimana, o avrebbe inviato il video di quel giorno al marito.

Più avanti le avrebbe anche mandato foto del marito stesso, scattate a sua insaputa, come per dimostrare che li stava controllando. Poi ci furono i rapporti violenti, anche questi filmati. Materiale erotico è stato trovato in una perquisizione, così come foto e video con altre donne, alcune allieve della scuola guida.