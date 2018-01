Trump vuole 25 mld dlr per muro Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Donald Trump ha annunciato che vuole siano stanziati 25 miliardi di dollari per il muro col Messico e che siano previsti 5 miliardi per misure aggiuntive sulla sicurezza dei confini. Incontrando decine di sindaci alla Casa Bianca, il presidente ha poi detto annunciato un piano per le infrastrutture da 17.00 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 10 anni. Si tratta di una cifra sensibilmente piu' alta di quella indicata finora, pari a circa 1.000 miliardi. Alcuni dettagli del piano saranno forniti nel discorso alla nazione del 30 gennaio.