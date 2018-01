Valanga Val Gardena: proseguono ricerche disperso

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - Sono riprese all'alba, ma sono tuttora rimaste senza esito, le ricerche di un giovane iceclimber tedesco, travolto ieri pomeriggio da una valanga in Val Gardena. I soccorritori ieri fino in tarda serata e questa mattina hanno letteralmente setacciato il cono della valanga, senza però trovare traccia dell'arrampicatore. Nel frattempo è stato sentito il suo compagno di cordata, ricoverato all'ospedale con ferite non serie, che però non ha potuto dare indicazioni precise. Ha raccontato che loro due sono stati inghiottiti da un nuvolone di neve e di aver perso di vista l'amico. A questo punto i soccorritori hanno allargato la zona delle ricerche, partendo dal punto di caduta, centinaia di metri verso valle, fino dove si sono fermate le masse nevose.