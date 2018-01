Elezioni: Meloni, Tajani premier? Non è candidato FdI

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Tajani sarà il candidato di FI, non è il candidato di FdI. Sto facendo la campagna per poter arrivare io a fare il presidente del Consiglio dei ministri. Gli Italiani sceglieranno la proposta che li convince di più". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ad Agorà su Rai3 commentando le parole di Berlusconi che questa mattina ha lanciato un'investitura per Tajani premier.