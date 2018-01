Egitto: 7/o anniversario rivoluzione, calma a Tahrir

(ANSA) - IL CAIRO, 25 GEN - Calma al Cairo nel settimo anniversario del giorno di inizio della rivoluzione egiziana che nel febbraio 2011 portò alle dimissioni del presidente-autocrate Hosni Mubarak. A piazza Tahrir, l'epicentro di tutti i sommovimenti egiziani, stamattina il traffico era scarso a causa del giorno festivo e si notava soprattutto un furgone blu della polizia. Non c'era comunque il dispiegamento di mezzi blindanti degli anni scorsi. Anche se da due giorni sono visibili in zona uomini delle forze di sicurezza con volto coperto da passamontagna, nella centralissima Tahrir la stazione della metropolitana quest'anno è rimasta aperta. L'agenzia ufficiale Mena non ha nemmeno fornito il consueto bollettino sulle rafforzate misure di sicurezza che vengono prese in questo anniversario nei punti sensibili delle maggiori città vista la minaccia del terrorismo islamico sempre incombente.