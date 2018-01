Siria: Usa, Turchia si ritiri da Afrin, rischio escalation

(ANSA) - DAVOS, 25 GEN - Gli Stati Uniti auspicano che le truppe turche si "ritirino" dall'enclave curda di Afrin, in Siria. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza interna di Donald Trump, Tom Bossert, parlando con i giornalisti a margine del forum di Davos. La Turchia, ha affermato Bossert, "dovrebbe essere consapevole dei rischi di escalation con la sua presenza in Siria e ad Afrin". E sarebbe un "terribile esito" se l'esercito turco si scontrasse con "le forze su cui abbiamo contato per sconfiggere l'Isis, soprattutto se ci fossero consiglieri americani nell'area", ha aggiunto Bossert, riferendosi alle milizie curde sostenute dagli americani. Bossert ha auspicato anche che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si concentri su "obiettivi strategici di lungo termine" per la pace in Siria.