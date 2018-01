Zimbabwe: Mnangagwa, elezioni si terranno prima di luglio

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha annunciato che si terranno libere elezioni nel Paese prima di luglio. La notizia viene riportata da Al Jazeera. "Il mese prossimo sarò in grado di proclamare le elezioni, quindi credo che le elezioni non saranno a luglio, ma prima di luglio", ha dichiarato Mnangagwa, in carica da novembre 2017 dopo la caduta di Robert Mugabe. "Vogliamo avere libere, giuste e credibili elezioni, libere dalla violenza", ha affermato Mnangagwa, dichiarandosi pronto ad accogliere osservatori internazionali per monitorare il voto. "L'Unione Europea sarebbe benvenuta. Qualsiasi partito vincerà le elezioni procederà col prendere le redini del potere", ha aggiunto Mnangagwa.