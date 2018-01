Valanghe: riaperta strada per Vallelunga

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - La strada per la Vallelunga è nuovamente transitabile. È stata riaperta grazie all'impegno dalle squadre del Servizio strade nello sgombero tempestivo delle masse nevose scese a valle con le slavine che rendevano impossibile il passaggio agli automezzi. In loco era operativa la Commissione valanghe competente che ha tenuto sotto osservazione i pendii più pericolosi a ridosso della strada. Anche la strada statale per il passo del Rombo, che era stata chiusa per pericolo valanghe dall'incrocio con Corvara e l'albergo Hochfirst nel comune di Moso in Passiria, è stata riaperta al transito. Rimane comunque in vigore la chiusura invernale nel tratto compreso fra l'albergo Hochfirst e il passo Rombo. Per ragioni di sicurezza resta comunque ancora chiusa dalle ore 10 alle 17, ore del massimo irradiamento solare, la strada provinciale Burgusio-Slingia è stata sgombrata dalla neve e sono stati effettuati gli interventi più importanti per assicurarne la transitabilità.