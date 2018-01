Giorno memoria: Mattarella, Costituzione è baluardo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "La Repubblica italiana, forte e radicata nella democrazia, non ha timore nel fare i conti con la storia d'Italia". Lo sottolinea il capo dello Stato, Sergio Mattarella, celebrando il 'Giorno della memoria'. Il Presidente sottolinea che la Repubblica non dimentica né nasconde "quanto di terribile e di inumano è stato commesso nel nostro Paese con la complicità di organismi dello Stato, di intellettuali, giuristi, cittadini, asserviti a una ideologia nemica dell'uomo. La Repubblica e la Costituzione - conclude - sono il baluardo perché tutto questo non possa più avvenire".