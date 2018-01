Giorno memoria: Fedeli, vaccino contro odio è conoscenza

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Non dobbiamo pensare di essere distanti da quella furia dissennata che ha permesso a degli esseri umani di costruire una fabbrica della morte per altri esseri umani", quell'odio "è replicabile" e "gli unici vaccini in grado di contrastarlo sono la conoscenza, la cultura e l'educazione che superano paure e timori, combattono discriminazioni, sopraffazione e violenza". Lo ha sottolineato la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, nel suo intervento alla celebrazione del 'Giorno della Memoria' al Quirinale. Esprimendo gratitudine al presidente Mattarella per la scelta di nominare Senatrice a vita Liliana Segre ( "ha un grande valore educativo, proprio in quest'anno in cui ricorre l'80esimo anniversario dalla emanazione delle leggi razziali"), la ministra ha ribadito che la scuola è il luogo in cui si educano studentesse e studenti "alla cittadinanza attiva, al rispetto di ogni persona e dei suoi diritti, all'accoglienza e all'inclusione della diversità".