Maxiconto Venezia: Ascom Venezia, rimborsiamo noi i turisti

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - L'Ascom di Venezia vuole rimborsare di tasca propria i turisti giapponesi per il conto salatissimo pagato in città. "Nello spirito di salvaguardare l'immagine di Venezia, in rispetto ai tanti commercianti che operano quotidianamente in maniera corretta con i propri clienti - annuncia il presidente di Ascom Venezia Roberto Magliocco - e per scusarci dell'inconveniente capitato a quel gruppo di giovani studenti giapponesi, che riteniamo essere un turismo di qualità, Confcommercio Ascom Venezia gli offre 1100 euro a rimborso del conto pagato in quel ristorante".