(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Abbiamo corso un bel rischio ma grazie all'intervento di pompieri e forze dell'ordine i danni sembrano circoscritti. Ora faremo verifiche più approfondite". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, al termine del sopralluogo alla Sacra di San Michele, dove ieri sera un incendio ha distrutto il tetto del convento dei padri rosminiani. "In ogni caso - aggiunge il presidente Chiamparino - abbiamo individuato risorse nei fondi europei che sono abbondantemente capienti per far fronte al danno che, fortunatamente, sembra contenuto. Come Regione - conclude - stiamo cercando le modalità migliori per valorizzare questo bene straordinario che è anche il simbolo del Piemonte".(ANSA).