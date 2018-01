Germania: da venerdì al via trattative per Grosse Koalition

(ANSA) - BERLINO, 25 GEN - In Germania venerdì alle 9:00 si riuniscono i vertici dei partiti della Grosse Koalition, cioè Angela Merkel per la Cdu, Horst Seehofer per la Csu, e Martin Schulz del Spd. L'incontro avverrà nella sede dei cristiano democratici di Berlino, lo ha reso noto la Dpa. Dopo il vertice ristretto, la riunione sarà aperta ai 15 collaboratori più stretti dei tre partiti per una sessione lunga tutta la giornata. Intanto si è tenuta a Berlino una riunione preparatoria del partito socialdemocratico, alla quale hanno partecipato i negoziatori dei colloqui esplorativi, i ministri del partito e la dirigenza. A margine della riunione, la dirigente Manuela Schwesig ha parlato della tempistica delle trattative: "Ci dobbiamo prendere il tempo necessario, in modo che esca qualcosa di buono", ha detto. Il partito della cancelliera invece mostra una fretta maggiore, dirigenti della Cdu e Csu hanno dichiarato di voler terminare prima delle feste di Carnevale.