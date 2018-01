(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 25 GEN - Una cinquantina di tunisini ha inscenato una protesta davanti alla chiesa madre di Lampedusa per dire no ai rimpatri. In questo momento un gruppo di extracomunitari sta parlando con le forze dell'ordine. La manifestazione ha toni pacifici. Stanotte alcuni tunisini hanno evitato di fare rientro nell'hotspot per paura di essere rimpatriati. (ANSA).