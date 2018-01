(ANSA) - STRASBURGO, 25 GEN - "È difficile fornire una data per la sentenza" sul ricorso di Silvio Berlusconi. E' quanto ha affermato il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Guido Raimondi, ricordando di non essere personalmente coinvolto nel caso. Fonti vicine alla Corte evidenziano che per i ricorsi giudicati in Grande camera, com'è il caso di quello di Berlusconi, di norma le sentenze sono emesse 9-11 mesi dopo l'udienza. L'udienza in Grande camera per il ricorso dell'ex premier italiano si è tenuta il 22 novembre.