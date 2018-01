(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Ci sono certi cancelli e certi fili spinati che la mente e il cuore non possono più superare, da cui non si può più uscire ed entrare...". Sono le parole semplici e strazianti con cui la senatrice Liliana Segre, alla celebrazione del Giorno della Memoria in corso al Quirinale, ha risposto a una bambina che le chiedeva come mai non fosse più voluta tornare nel campo di concentramento in cui è stata internata. In prima fila alla cerimonia accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono, tra gli altri, Pietro Grasso, Laura Boldrini, Roberta Pinotti, Angelino Alfano, Valeria Fedeli, Maria Elena Boschi, Virginia Raggi, Riccardo Di Segni.