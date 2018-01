Trump, 'palestinesi tornino al negoziato se vogliono aiuti'

(ANSA) - DAVOS, 25 GEN - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Davos ha affermato che i palestinesi devono tornare al tavolo dei negoziati con Israele se vogliono ricevere aiuti Usa. Lo ha detto in commenti a margine dell'incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Trump ha inoltre sottolineato le sue speranze per il processo di pace, aggiungendo che, "tolto il tema di Gerusalemme dal tavolo, quindi non ce ne dobbiamo più occupare", ora è possibile concentrarsi su altro. Trump ha detto poi che Israele "pagherà" facendo a sua volta concessioni per aver ottenuto in anticipo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale. Gli risponde Abu Mazen: "Se la questione di Gerusalemme è fuori dal tavolo, gli Usa resteranno fuori da quel tavolo, ha detto Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente palestinese, che ha definito la dichiarazione di Trump "inaccettabile". I palestinesi sono "pronti a impegnarsi in negoziati" con un processo di pace "basato su uno stato palestinese con Gerusalemme est capitale".