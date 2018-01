Regeni: partita Camminata dei diritti a Fiumicello

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - E' partito dal piazzale antistante le scuole di Fiumicello (Udine), paese natale di Giulio Regeni, la 'Camminata dei diritti', la marcia che da il via alle iniziative in programma questa sera, per chiedere Verità e giustizia per il ricercatore a due anni dalla scomparsa a Il Cairo. Ad aprire il corteo sono i bambini del Governo dei giovani del comune di Fiumicello, che portano una bandiera arcobaleno. Subito dopo sfila la madre di Giulio, Paola Deffendi, con la bandiera gialla riportante la scritta "Verità per Giulio Regeni".