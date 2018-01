Treno deragliato: Trenord chiede scusa, tweet inappropriato

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Ci scusiamo per l'utilizzo in un tweet di un termine non appropriato alla circostanza". Arrivano in serata, attraverso una nota del suo ufficio stampa, le scuse di Trenord. Questa mattina, su Twitter, l'azienda di trasporti aveva parlato di 'inconveniente tecnico' a proposito dell'incidente costato la vita a tre pendolari. Un cinguettio che aveva fatto infuriare gli utenti del social network. "La nostra intenzione - spiega Trenord - non era quella di minimizzare l'accaduto, ma di dare informazioni di servizio tempestive ai clienti in viaggio. Nel corso delle ore successive, sui canali web e social di Trenord sono state date informazioni più accurate".